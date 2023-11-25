Смогут ли выехать из Украины? Карпаты планируют готовиться в Испании

Как стало Sport.ua, отпуск «Карпат» продлится до 22 января. В этот день команда вновь соберется во Львове, где начнет подготовку к весеннему отрезку сезона.

Часть зимней подготовки зелено-белые планируют провести в Испании, однако в вопросе выезда за границу еще необходимо получить добро от соответствующих органов.

Ранее проводить сборы за пределами страны разрешили только клубам УПЛ.

Первый этап чемпионата Первой лиги команда Мирона Маркевича провела без откровенных спадов: в 18 матчах набрала 45 очков, проиграв только «Эпицентру» (2:3) на его поле в 15-м туре.