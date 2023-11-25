Англия25 ноября 2023, 13:34 |
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Битва лидеров АПЛ. Составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль
Ранний матч чемпионата Англии
25 ноября 2023, 13:34 |
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В 14:30 начнется матч чемпионата Англии между Манчестер Сити и Ливерпулем. Соперники являются лидерами АПЛ: команда Пепа Гвардиолы опережает противника на 1 пункт.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Бернарду, Доку, Фоден, Альварес, Холанд
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Цимикас, Макаллистер, Соболчаи, Джонс, Салах, Жота, Нуньес
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