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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 25 ноября 2023, 12:37
177
0

Минай – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Матч на Закарпатье начнется в 13:00

25 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 25 ноября 2023, 12:37
177
0
Минай – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Стадион Минай

Сегодня, 25 ноября, закарпатский «Минай» на одноименном стадионе в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 13:00. Пока команды занимают последнее и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Юрия Вернидуба на матч:

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза, Витенчук, Петько, Твердохлеб, Гечев, Кораблин, Вишневский.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай Кривбасс Кривой Рог стартовые составы Минай - Кривбасс
Источник Sport.ua
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