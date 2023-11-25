Минай – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 25 ноября, закарпатский «Минай» на одноименном стадионе в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 13:00. Пока команды занимают последнее и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Юрия Вернидуба на матч:

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза, Витенчук, Петько, Твердохлеб, Гечев, Кораблин, Вишневский.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко.