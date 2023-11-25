Основной защитник МЮ может сыграть за ДР Конго на Кубке Африканских наций

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака может сыграть на Кубке Африканских наций в составе сборной ДР Конго.

Футболист родился в Англии и в свое время сыграл три матча в составе английской «молодежки». Также в 2019-м Аарон был вызван в национальную команду «трех львов», но не смог приехать из-за травмы спины, так что вполне может сменить игровое гражданство. Руководство федерации африканской страны не теряет надежды заполучить в свои ряды опытного игрока, сыгравшего более 200 матчей за английские «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Кубок Африканских наций пройдет с 13 янваля по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре. Помимо Ван-Биссаки, также на турнире могут сыграть еще несколько футболистов «МЮ» – Андре Онана (Камерун), Софьян Амрабат (Марокко) и Ганнибал Мижбри (Тунис).