РАЙС – о Зинченко: «Он просто сумасшедший, самый яркий в раздевалке»

Защитник «Арсенала» Деклан Райс назвал украинца Александра Зинченко самым ярким персонажем в раздевалке команды.

«Самый яркий персонаж нашей раздевалки — это, конечно, Зинченко. Алекс просто сумасшедший, настолько он веселый. Я бы, наверное, сказал, что он — главный шутник команды. Многие другие ребята, наверное, тоже так сказали бы. Зинченко всегда нас заводит, в любой ситуации», – рассказал Райс в интервью Youtube-каналу английской Премьер-лиги.

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел за «Арсенал» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 1 мяч.