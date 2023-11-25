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  4. РАЙС – о Зинченко: «Он просто сумасшедший, самый яркий в раздевалке»
Англия
25 ноября 2023, 12:21 |
956
2

РАЙС – о Зинченко: «Он просто сумасшедший, самый яркий в раздевалке»

Партнер по «Арсеналу» отметил человеческие качества украинца

25 ноября 2023, 12:21 |
956
2
РАЙС – о Зинченко: «Он просто сумасшедший, самый яркий в раздевалке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс и Александр Зинченко

Защитник «Арсенала» Деклан Райс назвал украинца Александра Зинченко самым ярким персонажем в раздевалке команды.

«Самый яркий персонаж нашей раздевалки — это, конечно, Зинченко. Алекс просто сумасшедший, настолько он веселый. Я бы, наверное, сказал, что он — главный шутник команды. Многие другие ребята, наверное, тоже так сказали бы. Зинченко всегда нас заводит, в любой ситуации», – рассказал Райс в интервью Youtube-каналу английской Премьер-лиги.

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел за «Арсенал» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 1 мяч.

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Деклан Райс Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник YouTube
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contr
Зіна «кольорові трусИ 😫
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-1
contr
Найяскравіший в роздягальні! 😫😫😫
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-1
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