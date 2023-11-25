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  4. Роман ВАНТУХ: «Пока восстанавливаюсь в родном Львове»
Лига конференций
25 ноября 2023, 16:10 |
216
0

Роман ВАНТУХ: «Пока восстанавливаюсь в родном Львове»

Игрок «Зари» рассказал о своем здоровье

25 ноября 2023, 16:10 |
216
0
Роман ВАНТУХ: «Пока восстанавливаюсь в родном Львове»
ФК Заря Луганск. Роман Вантух

25 ноября футболисты «Зари» в перенесенном поединке группового раунда Лиги конференций померяются силами в Сербии с «Маккаби» (Тель-Авив).

В этом матче из-за травмы не сыграет один из лидеров луганчан Роман Вантух.

Эксклюзивно для Sport.ua он рассказал о состоянии своего здоровья:

- Лелеял надежду, что еще смогу выступить за «Зарю» хотя бы в декабрьских поединках чемпионата УПЛ. Но выяснилось, что повреждение акромиальной связки плечевого сустава в календарном матче с «Полесьем» лечится не так быстро, как того бы хотелось. Поэтому приходится смириться с тем, что в этом году уже не сыграю. Сейчас восстанавливаюсь в родном Львове. Хочу пожелать своим одноклубникам успехов, как в Лиге конференций, так и на финише первой части сезона в УПЛ, – сказал Вантух.

В этом сезоне Роман Вантух провел десять матчей в составе «Зари» в УПЛ, был наказан тремя предупреждениями.

25 ноября в Сербии на стадионе «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола) состоится перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором сойдутся луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Маккаби Т-А - Заря инсайд Роман Вантух
Источник Sport.ua
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