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  4. ГРИЗМАНН: «Хочу стать кем-то важным для «Атлетико», легендой клуба»
Испания
25 ноября 2023, 12:07 |
41
0

ГРИЗМАНН: «Хочу стать кем-то важным для «Атлетико», легендой клуба»

Француз суммарно выступает за «матрасников» на протяжении шести лет

25 ноября 2023, 12:07 |
41
0
ГРИЗМАНН: «Хочу стать кем-то важным для «Атлетико», легендой клуба»
Marca. Антуан Гризманн

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился своими целями, которых он хочет достичь в составе своего нынешнего клуба.

«Я мотивирован стать важным человеком для «Атлетико», быть легендой этого клуба. Я знаю, что должен заслужить это право. Сейчас у меня много целей в этом году, но да, я хочу выиграть Ла Лигу, мне это нужно. Мне никогда ранее этого не удавалось, и это было бы здорово. Но сезон очень длинный, нам нужно работать, а потом посмотрим, удастся ли нам выиграть ее.

Надеюсь добиться статуса самого результативного игрока в истории клуба. Я работаю над этим. Мне осталось забить несколько голов, но пока я даже представить себе этого не могу. Все, что вы можете себе представить, будет уступать реальным эмоциям. Я предпочитаю не думать об этом, позволить этому произойти и наслаждаться этим. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло на «Метрополитано», – поделился Гризманн в интервью Marca.

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Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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