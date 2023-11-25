ГРИЗМАНН: «Хочу стать кем-то важным для «Атлетико», легендой клуба»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился своими целями, которых он хочет достичь в составе своего нынешнего клуба.

«Я мотивирован стать важным человеком для «Атлетико», быть легендой этого клуба. Я знаю, что должен заслужить это право. Сейчас у меня много целей в этом году, но да, я хочу выиграть Ла Лигу, мне это нужно. Мне никогда ранее этого не удавалось, и это было бы здорово. Но сезон очень длинный, нам нужно работать, а потом посмотрим, удастся ли нам выиграть ее.

Надеюсь добиться статуса самого результативного игрока в истории клуба. Я работаю над этим. Мне осталось забить несколько голов, но пока я даже представить себе этого не могу. Все, что вы можете себе представить, будет уступать реальным эмоциям. Я предпочитаю не думать об этом, позволить этому произойти и наслаждаться этим. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло на «Метрополитано», – поделился Гризманн в интервью Marca.