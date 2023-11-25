Источник: Яцык и Волошин не помогут Заре в матче Лиги конференций с Маккаби
Один из футболистов уже не сыграет в нынешнем году
Полузащитники «Зари» Александр Яцык и Викентий Волошин не помогут команде в перенесенном матче 3-го тура группового турнира Лиги конференций против «Маккаби» из Тель-Авива.
По информации «ТаТоТаке», Волошин не прилетел в составе делегации луганчан в Сербию, где будет сыгран матч. Футболист получил серьезную травму голеностопа в поединке предыдущего тура УПЛ против ЛНЗ и в нынешнем году уже не сыграет. В свою очередь, Яцыка беспокоит колено, но врачи «Зари» рассчитывают вернуть его в строй к следующему матчу в чемпионате Украины против «Руха».
Напомним, что матч «Маккаби» (Тель-Авив) – «Заря» пройдет в субботу, 25 ноября, начало – в 17:30 по киевскому времени.
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