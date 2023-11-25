ВИДЕО. Форвард Динамо Рамирес стал обладателем Кубка Колумбии
В финале «Атлетико Насьональ» обыграл «Мильонариос» в серии пенальти
Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес, выступающий на правах аренды за «Атлетико Насьональ», стал обладателем Кубка Колумбии.
В финале кубкового турнира нынешний клуб Рамиреса встречался с «Мильонариосом». Основное время поединка завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «националисты». Решающий 11-метровый у «Атлетико» реализовал именно Рамирес, который появился на поле с лавки запасных по ходу второго тайма.
Отметим, что этот трофей стал первым в карьере 25-летнего форварда.
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