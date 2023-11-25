Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Форвард Динамо Рамирес стал обладателем Кубка Колумбии
Другие новости
25 ноября 2023, 11:05 |
219
0

ВИДЕО. Форвард Динамо Рамирес стал обладателем Кубка Колумбии

В финале «Атлетико Насьональ» обыграл «Мильонариос» в серии пенальти

25 ноября 2023, 11:05 |
219
0
ВИДЕО. Форвард Динамо Рамирес стал обладателем Кубка Колумбии
ФК Атлетико Насьональ. Эрик Рамирес

Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес, выступающий на правах аренды за «Атлетико Насьональ», стал обладателем Кубка Колумбии.

В финале кубкового турнира нынешний клуб Рамиреса встречался с «Мильонариосом». Основное время поединка завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «националисты». Решающий 11-метровый у «Атлетико» реализовал именно Рамирес, который появился на поле с лавки запасных по ходу второго тайма.

Отметим, что этот трофей стал первым в карьере 25-летнего форварда.

По теме:
ФОТО. Экс-звезда Динамо сел за руль шикарного Harley Davidson
На фронте погиб известный фанат киевского Динамо Сергей Павличенко
Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»
Эрик Рамирес Динамо Киев Атлетико Насьональ
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Футбол | 24 ноября 2023, 15:02 4
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны

Главный тренер «Манчестер Сити» рассчитывает на Савио и Яна Коуту в будущем

Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче
Футбол | 25 ноября 2023, 07:59 2
Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче
Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче

Мюнхенцы минимально обыграли «Кельн»

Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Футбол | 24.11.2023, 17:12
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
ТЛУМАК: «Вряд ли Коваль изменит тактику Зари на второй матч с Маккаби»
Футбол | 25.11.2023, 10:24
ТЛУМАК: «Вряд ли Коваль изменит тактику Зари на второй матч с Маккаби»
ТЛУМАК: «Вряд ли Коваль изменит тактику Зари на второй матч с Маккаби»
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Бокс | 24.11.2023, 17:25
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 6
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 5
Футбол
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 33
Футбол
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
23.11.2023, 20:32 2
Футбол
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 13:13 123
Футбол
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
23.11.2023, 10:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем