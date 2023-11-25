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  4. Договоренность есть. Пушич получит нового ассистента в Шахтере
Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 10:44 |
1430
0

Договоренность есть. Пушич получит нового ассистента в Шахтере

Тренерский штаб «горняков» пополнится 30-летним Йеруном Схепенсом

25 ноября 2023, 10:44 |
1430
0
Договоренность есть. Пушич получит нового ассистента в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Йерун Схепенс

30-летний Йерун Схепенс, который в настоящий момент выполняет обязанности одного из ассистентов главного тренера нидерландской «Фортуны» из Ситтарда, в ближайшее время переберется на аналогичную должность в «Шахтер», где будет помогать Марино Пушичу.

Сегодня вечером Схепенс в последний раз будет присутствовать на скамейке «Фортуны» в матче против «Херенвена», после чего отбудет в Гамбург, где присоединится к «Шахтеру», который в Германии вскоре проведет матч пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Антверпена».

Сообщается, что Схепенс подпишет контракт с «горняками» на полтора сезона с возможностью пролонгации еще на один год.

Йерун Схепенс никогда не был профессиональным футболистом, а карьеру тренера начал в 2015 году с юниорами «Венло». В «Фортуне» из Ситтарда специалист работает с лета минувшего года.

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Шахтер Донецк Фортуна Ситтард назначение тренера Марино Пушич
Источник SoccerNews.nl
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