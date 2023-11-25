Договоренность есть. Пушич получит нового ассистента в Шахтере

30-летний Йерун Схепенс, который в настоящий момент выполняет обязанности одного из ассистентов главного тренера нидерландской «Фортуны» из Ситтарда, в ближайшее время переберется на аналогичную должность в «Шахтер», где будет помогать Марино Пушичу.

Сегодня вечером Схепенс в последний раз будет присутствовать на скамейке «Фортуны» в матче против «Херенвена», после чего отбудет в Гамбург, где присоединится к «Шахтеру», который в Германии вскоре проведет матч пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Антверпена».

Сообщается, что Схепенс подпишет контракт с «горняками» на полтора сезона с возможностью пролонгации еще на один год.

Йерун Схепенс никогда не был профессиональным футболистом, а карьеру тренера начал в 2015 году с юниорами «Венло». В «Фортуне» из Ситтарда специалист работает с лета минувшего года.