Футбольная сборная Танзании выразила желание сыграть товарищеский матч с россией в следующем году. Спарринг может пройти как на территории рф, так и на африканском континенте.

Также представители страны-террориста могут сыграть против сборной Занзибара – непризнанного государства, входящего в состав Танзании. «Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из рфс. россия – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы ценим все отношения с этой страной и спортом», – цитирует президента Федерации футбола Занзибара Сулеймана Джабира сайт sport24.

Отметим, что в составе сборной Танзании выступает защитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши. На счету 21-летнего футболиста 16 матчей и 2 забитых мяча в футболке национальной команды.