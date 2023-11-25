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25 ноября 2023, 08:55 |
291
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Африканская сборная хочет сыграть в футбол с россией

За Танзанию выступает игрок «Шахтера» Мироши

25 ноября 2023, 08:55 |
291
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Африканская сборная хочет сыграть в футбол с россией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Танзании по футболу

Футбольная сборная Танзании выразила желание сыграть товарищеский матч с россией в следующем году. Спарринг может пройти как на территории рф, так и на африканском континенте.

Также представители страны-террориста могут сыграть против сборной Занзибара – непризнанного государства, входящего в состав Танзании. «Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из рфс. россия – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы ценим все отношения с этой страной и спортом», – цитирует президента Федерации футбола Занзибара Сулеймана Джабира сайт sport24.

Отметим, что в составе сборной Танзании выступает защитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши. На счету 21-летнего футболиста 16 матчей и 2 забитых мяча в футболке национальной команды.

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Источник Sport.ua
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Біллі Боб
Ось і закінчится карьера Міроші в Шахтарі.
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