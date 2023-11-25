Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги против «Кельна» (1:0) наставник «Баварии» Томас Тухель не сделал ни одной замены по ходу игры.

Таким образом он стал первым тренером мюнхенцев за последние 13 лет, который обошелся стартовым составом в поединке национального чемпионата. Предыдущий подобный случай произошел 11 декабря 2010-го, когда Луи ван Гал не менял футболистов в победном матче с «Санкт-Паули».

«Игроки на скамье запасных заслуживали сыграть. Я не имел цели наказать их и сказал это им тоже. Я просто был доволен всеми, кто уже находился на поле, и тем, как они удерживали свои позиции. Я не хотел нарушить ритм и рискнуть пропустить поздний гол», - отметил Тухель в комментарии DAZN.