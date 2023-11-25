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  4. Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче
Германия
25 ноября 2023, 07:59 |
377
0

Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче

Мюнхенцы минимально обыграли «Кельн»

25 ноября 2023, 07:59 |
377
0
Тухель – первый за 13 лет тренер Баварии, не сделавший замен в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги против «Кельна» (1:0) наставник «Баварии» Томас Тухель не сделал ни одной замены по ходу игры.

Таким образом он стал первым тренером мюнхенцев за последние 13 лет, который обошелся стартовым составом в поединке национального чемпионата. Предыдущий подобный случай произошел 11 декабря 2010-го, когда Луи ван Гал не менял футболистов в победном матче с «Санкт-Паули».

«Игроки на скамье запасных заслуживали сыграть. Я не имел цели наказать их и сказал это им тоже. Я просто был доволен всеми, кто уже находился на поле, и тем, как они удерживали свои позиции. Я не хотел нарушить ритм и рискнуть пропустить поздний гол», - отметил Тухель в комментарии DAZN.

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Томас Тухель Кельн - Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Кельн
Источник Gracenote Live
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