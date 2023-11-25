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Англия
25 ноября 2023, 07:40 |
303
0

Тоттенхэм накрыла эпидемия травм

В ближайшее воскресенье «шпоры» сыграют с «Астон Виллой»

25 ноября 2023, 07:40 |
303
0
Тоттенхэм накрыла эпидемия травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Лазарет «Тоттенхэма» продолжает пополняться новыми футболистами.

Помимо Мэддисона, ван де Вена и Ришарлисона тренерский штаб «шпор» не сможет рассчитывать в ближайшее время на Эшли Филлипса и Папе Сарра. Об этом сообщил Ангелос Постекоглу на пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Астон Виллы».

«У нас есть пара проблем. Молодой Эшли Филлипс получил травму лодыжки и пропустит некоторое время. Также небольшая проблема у Папе Сарра, посмотрим, как он себя поведет в ближайшие день-два. Все остальные вернулись и готовы играть», – отметил специалист.

Добавим, что матч «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» пройдет в воскресенье, 26 ноября. Перед отчетным туром «шпоры» с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два балла.

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Источник ФК Тоттенхэм
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