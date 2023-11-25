Другие новости25 ноября 2023, 00:27 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Важные события во всех видах спорта
25 ноября 2023, 00:27 |
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В субботу, 25 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Манчестер Сити – Ливерпуль
17:00 Ньюкасл – Челси
17:30 Маккаби Тель-Авив – Заря
19:30 Брентфорд – Арсенал
21:45 Милан – Фиорентина
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