ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

В субботу, 25 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Манчестер Сити – Ливерпуль

1.79 – 4.30 – 4.45

17:00 Ньюкасл – Челси

2.62 – 3.70 – 2.75

17:30 Маккаби Тель-Авив – Заря

1.66 – 4.10 – 4.72

19:30 Брентфорд – Арсенал

4.79 – 4.03 – 1.79

21:45 Милан – Фиорентина

2.14 – 3.62 – 3.68