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25 ноября 2023, 00:27 |
23
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта

25 ноября 2023, 00:27 |
23
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Манчестер Сити – Ливерпуль

Favbet 1.79 – 4.30 – 4.45

17:00 Ньюкасл – Челси

Favbet 2.62 – 3.70 – 2.75

17:30 Маккаби Тель-Авив – Заря

Favbet 1.66 – 4.10 – 4.72

19:30 Брентфорд – Арсенал

Favbet 4.79 – 4.03 – 1.79

21:45 Милан – Фиорентина

Favbet 2.14 – 3.62 – 3.68

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Источник Sport.ua
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