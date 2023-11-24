Миланский «Интер» согласовал новый контракт с одним из лидеров команды, 26-летним полузащитником сборной Италии Николо Бареллой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, новый контракт будет рассчитан до 2028 года, нынешнее соглашение действует до 2026 года. Зарплата Бареллы вырастет с 5 до 6 миллионов евро в год.

Барелла выступает за «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 16 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 75 миллионов евро.