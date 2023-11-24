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  4. Легенда сборной Франции раскритиковал катарских шейхов ПСЖ
Франция
24 ноября 2023, 22:04 |
290
1

Легенда сборной Франции раскритиковал катарских шейхов ПСЖ

Эммануэль Пети считает, что в плане руководства парижане явно уступают «МанСити»

24 ноября 2023, 22:04 |
290
1
Легенда сборной Франции раскритиковал катарских шейхов ПСЖ
Dailypost. Эммануэль Пети

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети поддал жесткой критике руководство ПСЖ и направление развитие клуба.

«Давайте будем объективными, – сказал Пети в эфире телеканала RMC. – Мне говорят, что изменение концепции требует времени, но катарцы здесь уже 10 лет. Сколько времени им нужно, чтобы что-нибудь построить? Если у вас есть большой клуб, вы не можете показать амбиции? Вы должны знать, что вы хотите.

Вы хотите играть с большими клубами или маленькими? В летнее трансферное окно они вложили 300 млн евро, и вы говорите мне, что им нужно еще два года? Может, тогда нужно 10 лет, так будет нормально?

«ПСЖ» не сравнить с «Манчестер Сити» с момента прихода Гвардиоли. Там из года в год все делают последовательно. Они видят, как создавать коллектив».

Добавим, что с момента прихода катарских шейхов в клуб парижане стали восемь раз чемпионом Франции, выиграли по шесть Кубков страны и Кубков Лиги, а вот на европейской арене, несмотря на колоссальные финансовые вливания, ничего достичь не смогли.

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Источник RMC Sport
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Vitaliy_yatsenko
Ситуація набагато глибша. ПСЖ грає в суттєво слабшому чемпіонаті, ніж МанСіті.
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