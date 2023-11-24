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Англия
24 ноября 2023, 21:21 |
1027
0

Стало известно, почему сорвался трансфер Салаха в Аль-Иттихад

Форвард был готов отправиться в Саудовскую Аравию

24 ноября 2023, 21:21 |
1027
0
Стало известно, почему сорвался трансфер Салаха в Аль-Иттихад
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард сборной Египта Мохамед Салах был готов минувшим летом перейти в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает арабская газета Asharq Al-Awsat.

«Аль-Иттихад» давал «Ливерпулю» за Салаха 200 миллионов фунтов, сам игрок через своего агента дал согласие на переход. Однако трансфер был заблокирован «Ливерпулем»: это было совместное решение высшего руководства клуба и главного тренера команды Юргена Клоппа.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего египтянина 12 голов и 4 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.

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Мохамед Салах Ливерпуль Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы АПЛ
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