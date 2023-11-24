Стало известно, почему сорвался трансфер Салаха в Аль-Иттихад

Форвард сборной Египта Мохамед Салах был готов минувшим летом перейти в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает арабская газета Asharq Al-Awsat.

«Аль-Иттихад» давал «Ливерпулю» за Салаха 200 миллионов фунтов, сам игрок через своего агента дал согласие на переход. Однако трансфер был заблокирован «Ливерпулем»: это было совместное решение высшего руководства клуба и главного тренера команды Юргена Клоппа.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего египтянина 12 голов и 4 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.