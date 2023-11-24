Стало известно, почему сорвался трансфер Салаха в Аль-Иттихад
Форвард был готов отправиться в Саудовскую Аравию
Форвард сборной Египта Мохамед Салах был готов минувшим летом перейти в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает арабская газета Asharq Al-Awsat.
«Аль-Иттихад» давал «Ливерпулю» за Салаха 200 миллионов фунтов, сам игрок через своего агента дал согласие на переход. Однако трансфер был заблокирован «Ливерпулем»: это было совместное решение высшего руководства клуба и главного тренера команды Юргена Клоппа.
Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего египтянина 12 голов и 4 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.
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