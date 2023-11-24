Хаби АЛОНСО – о Карло Анчелотти: «Это мастер среди всех тренеров»
Испанец играл под руководством специалиста в «Реале» и «Баварии»
Нынешний наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо рассказал, в чем итальянцу Карло Анчелотти имеет преимущество над другими тренерами.
«Карло Анчелотти – мастер среди всех тренеров. С точки зрения управления футболистами он большой профессионал. Анчелотти – лучший тренер, когда речь идет о том, чтобы установить с игроком хорошие отношения или убедить его в чем-то», – приводит слова Алонсо Madrid Universal.
Добавим, что Хаби Алонсо играл под руководством Анчелотти в мадридском «Реале» и мюнхенской «Баварии».
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