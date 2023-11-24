Максим ШАЦКИХ второй год подряд стал с Пахтакором чемпионом Узбекистана

Ташкентский «Пахтакор» под руководством экс-форварда киевского «Динамо» Максима Шацких досрочно стал чемпионом Узбекистана.

Золотые медали футболисты «Пахтакора» обеспечили себе после выездной победы над «Сурханом» (2:1) в рамках 25-го тура чемпионата страны. Теперь в активе ташкентцев 53 очка, и за тур до финиша они опережают «Насаф» на шесть баллов.

Отметим, что это уже второе чемпионство для Максима Шацких во главе «Пахтакора». С командой специалист работает с июля прошлого года.