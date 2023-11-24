Другие новости24 ноября 2023, 20:41 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:54
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Максим ШАЦКИХ второй год подряд стал с Пахтакором чемпионом Узбекистана
Ташкентский клуб стал недосягаемым за тур до финиша чемпионата
24 ноября 2023, 20:41 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:54
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Ташкентский «Пахтакор» под руководством экс-форварда киевского «Динамо» Максима Шацких досрочно стал чемпионом Узбекистана.
Золотые медали футболисты «Пахтакора» обеспечили себе после выездной победы над «Сурханом» (2:1) в рамках 25-го тура чемпионата страны. Теперь в активе ташкентцев 53 очка, и за тур до финиша они опережают «Насаф» на шесть баллов.
Отметим, что это уже второе чемпионство для Максима Шацких во главе «Пахтакора». С командой специалист работает с июля прошлого года.
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