Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ШАЦКИХ второй год подряд стал с Пахтакором чемпионом Узбекистана
Другие новости
24 ноября 2023, 20:41 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:54
543
0

Максим ШАЦКИХ второй год подряд стал с Пахтакором чемпионом Узбекистана

Ташкентский клуб стал недосягаемым за тур до финиша чемпионата

24 ноября 2023, 20:41 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:54
543
0
Максим ШАЦКИХ второй год подряд стал с Пахтакором чемпионом Узбекистана
ФК Пахтакор. Максим Шацких

Ташкентский «Пахтакор» под руководством экс-форварда киевского «Динамо» Максима Шацких досрочно стал чемпионом Узбекистана.

Золотые медали футболисты «Пахтакора» обеспечили себе после выездной победы над «Сурханом» (2:1) в рамках 25-го тура чемпионата страны. Теперь в активе ташкентцев 53 очка, и за тур до финиша они опережают «Насаф» на шесть баллов.

Отметим, что это уже второе чемпионство для Максима Шацких во главе «Пахтакора». С командой специалист работает с июля прошлого года.

По теме:
ВИДЕО. Талиска оформил хет-трик за Аль-Наср в матче Лиги чемпионов Азии
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
Дубль Роналду принес Аль-Насру три очка в матче Лиги чемпионов Азии
Пахтакор чемпионат Узбекистана по футболу Максим Шацких
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
Футбол | 24 ноября 2023, 17:38 0
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика

Украинский нападающий «Жироны» является одной из главных сенсаций сезона

Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Футбол | 24 ноября 2023, 14:49 14
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»

У мэра города много других забот

ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Футбол | 24.11.2023, 15:39
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Футбол | 24.11.2023, 15:02
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Футбол | 24.11.2023, 05:14
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 21
Художественная гимнастика
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем