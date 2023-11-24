«Барселона» не будет выкупать контракт Жоау Феликса за 80 млн евро

Каталонская «Барселона» не намерена выкупать контракт португальского атакующего вингера Жоау Феликса, который выступает за «блау-гранас» на правах аренды из «Атлетико».

«Матрасники» планируют выручить за своего футболиста минимум 80 млн евро, но, по информации инсайдера El Chiringuito Хосе Альвареса, у «Барселоны» нет столько денег для выкупа контракта 24-летнего португальца. За атакующего вингера, забившего три гола и сделавшего три ассиста в 14 матчах за «блау-гранас», каталонцы могут выложить «всего» 20-30 млн в евровалюте либо же взять игрока в новую аренду.

Примечательно, что сейчас команды являются соседями в турнирной таблице, занимая третье-четвертое места. В очном поединке «Барселона» и «Атлетико» сойдутся 3 декабря в столице Каталонии.