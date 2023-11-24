Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сержант ВСУ символически начал матч УПЛ Шахтер – Полесье
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 20:02 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:22
759
1

Сержант ВСУ символически начал матч УПЛ Шахтер – Полесье

Виктор Жарук спас флаг «Шахтера» из зоны боевых действий

24 ноября 2023, 20:02 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:22
759
1
Сержант ВСУ символически начал матч УПЛ Шахтер – Полесье
ФК Шахтер

Матч 15-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье» (24 ноября, начало – в 19:00) символическим ударом по мячу открыл сержант ВСУ Виктор Жарук.

7 ноября он находился в зоне ожесточенных боев в Авдеевки, которую сейчас активно атакуют российские оккупанты. На территории Авдеевского коксохимического завода он заметил флаг донецкого «Шахтера», и, несмотря на все риски, вытащил его из разрушенного административного здания.

Сегодня перед началом матча с «Полесьем» он передал этот флаг футболистам «Шахтера»:

По теме:
ФОТО. Звездная норвежская биатлонистка стала мамой
Ворскла – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КОВАЛЕНКО: «Не нравится, что российские футболисты молчат о войне»
видео фото Вооруженные силы Украины Шахтер Донецк Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига российско-украинская война Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
Художественная гимнастика | 24 ноября 2023, 04:59 20
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины

Влада Никольченко написала оскорбительные слова в адрес Польши

«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
Футбол | 24 ноября 2023, 17:38 0
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика

Украинский нападающий «Жироны» является одной из главных сенсаций сезона

ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Футбол | 23.11.2023, 20:32
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 20:23
Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024
Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Футбол | 24.11.2023, 14:49
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
В заголовку двічі слово "символічно".
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 11
Биатлон
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом
23.11.2023, 17:27 5
Футбол
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
22.11.2023, 18:06 16
Футбол
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
23.11.2023, 10:53
Бокс
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем