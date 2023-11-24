Сержант ВСУ символически начал матч УПЛ Шахтер – Полесье
Виктор Жарук спас флаг «Шахтера» из зоны боевых действий
Матч 15-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье» (24 ноября, начало – в 19:00) символическим ударом по мячу открыл сержант ВСУ Виктор Жарук.
7 ноября он находился в зоне ожесточенных боев в Авдеевки, которую сейчас активно атакуют российские оккупанты. На территории Авдеевского коксохимического завода он заметил флаг донецкого «Шахтера», и, несмотря на все риски, вытащил его из разрушенного административного здания.
Сегодня перед началом матча с «Полесьем» он передал этот флаг футболистам «Шахтера»:
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