САЛАХ – о противостоянии с МанСити: «Оно делает нашу команду лучше»
Нападающий «Ливерпуля» отметил партнеров по клубу
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился своим мнением о пользе соперничества «красных» с «Манчестер Сити» накануне очного поединка в английской Премьер-лиге.
«Это противостояние делает нас лучше как команду. Оно также делает нас лучше как футболистов, и я уверен, что оно помогает нашему тренеру быть ещё более хорошим специалистом. Когда ты понимаешь, что только одна команда выиграет матч и что кто-то ждёт твоего поражения, ты работаешь упорнее. Это делает нас лучше.
Я думаю, что наш коллектив просто замечательный. Игроки хорошие, у них отличный характер, они большие профессионалы. Они хотят много работать и добиваться результатов, что очень хорошо», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, что матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 25 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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