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  4. САЛАХ – о противостоянии с МанСити: «Оно делает нашу команду лучше»
Англия
24 ноября 2023, 18:52 | Обновлено 24 ноября 2023, 19:14
141
0

САЛАХ – о противостоянии с МанСити: «Оно делает нашу команду лучше»

Нападающий «Ливерпуля» отметил партнеров по клубу

24 ноября 2023, 18:52 | Обновлено 24 ноября 2023, 19:14
141
0
САЛАХ – о противостоянии с МанСити: «Оно делает нашу команду лучше»
ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился своим мнением о пользе соперничества «красных» с «Манчестер Сити» накануне очного поединка в английской Премьер-лиге.

«Это противостояние делает нас лучше как команду. Оно также делает нас лучше как футболистов, и я уверен, что оно помогает нашему тренеру быть ещё более хорошим специалистом. Когда ты понимаешь, что только одна команда выиграет матч и что кто-то ждёт твоего поражения, ты работаешь упорнее. Это делает нас лучше.

Я думаю, что наш коллектив просто замечательный. Игроки хорошие, у них отличный характер, они большие профессионалы. Они хотят много работать и добиваться результатов, что очень хорошо», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 25 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Мохамед Салах Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ФК Ливерпуль
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