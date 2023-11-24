САЛАХ – о противостоянии с МанСити: «Оно делает нашу команду лучше»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился своим мнением о пользе соперничества «красных» с «Манчестер Сити» накануне очного поединка в английской Премьер-лиге.

«Это противостояние делает нас лучше как команду. Оно также делает нас лучше как футболистов, и я уверен, что оно помогает нашему тренеру быть ещё более хорошим специалистом. Когда ты понимаешь, что только одна команда выиграет матч и что кто-то ждёт твоего поражения, ты работаешь упорнее. Это делает нас лучше.

Я думаю, что наш коллектив просто замечательный. Игроки хорошие, у них отличный характер, они большие профессионалы. Они хотят много работать и добиваться результатов, что очень хорошо», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 25 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере.