Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Маккаби Т-А – Заря

В субботу, 25 ноября, состоится поединок 3-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором отношения выяснят «Маккаби» Тель-Авив и «Заря» Луганск. Матч пройдет в городе Бачка-Топола (Сербия) на стадионе «ТСЦ Арена».

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

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В прямом эфире поединок «Маккаби» Тель-Авив – «Заря» покажет видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Маккаби» Тель-Авив – «Заря».