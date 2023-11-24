Лига конференций24 ноября 2023, 18:06 | Обновлено 24 ноября 2023, 18:46
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Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Маккаби Т-А – Заря
Поединок состоится 25 ноября в 17:30 по киевскому времени
24 ноября 2023, 18:06 | Обновлено 24 ноября 2023, 18:46
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В субботу, 25 ноября, состоится поединок 3-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором отношения выяснят «Маккаби» Тель-Авив и «Заря» Луганск. Матч пройдет в городе Бачка-Топола (Сербия) на стадионе «ТСЦ Арена».
Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире поединок «Маккаби» Тель-Авив – «Заря» покажет видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Маккаби» Тель-Авив – «Заря».
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