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Лига конференций
24 ноября 2023, 18:06 | Обновлено 24 ноября 2023, 18:46
740
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Маккаби Т-А – Заря

Поединок состоится 25 ноября в 17:30 по киевскому времени

24 ноября 2023, 18:06 | Обновлено 24 ноября 2023, 18:46
740
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Маккаби Т-А – Заря
ФК Заря Луганск

В субботу, 25 ноября, состоится поединок 3-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором отношения выяснят «Маккаби» Тель-Авив и «Заря» Луганск. Матч пройдет в городе Бачка-Топола (Сербия) на стадионе «ТСЦ Арена».

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире поединок «Маккаби» Тель-Авив – «Заря» покажет видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Маккаби» Тель-Авив – «Заря».

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Маккаби Тель-Авив – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: Металлист 1925 подпишет ганского легионера. Он уже выступал в УПЛ
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Источник Sport.ua
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