Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Полесье. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 17:52 | Обновлено 24 ноября 2023, 19:27
2311
30

Шахтер – Полесье. Стали известны стартовые составы

Матч-открытие 15-го тура УПЛ начнется в 19:00

24 ноября 2023, 17:52 | Обновлено 24 ноября 2023, 19:27
2311
30
Шахтер – Полесье. Стали известны стартовые составы
Арена Львов

Сегодня, 24 ноября, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Юрия Калитвинцева на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Зубков, Невертон, Судаков, Сикан.

«Полесье»: Бойко, Шаповал, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Козак, Грицук, Макуана, Будковский.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – ЛНЗ
Ворскла – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
Футбол | 24 ноября 2023, 05:57 0
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду

Гари объяснил, почему считает Лео круче

ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Футбол | 24 ноября 2023, 05:14 6
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло

Виталий улыбнулся после отличных оборонительных действий

ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Футбол | 23.11.2023, 20:32
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Футбол | 24.11.2023, 14:49
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Футбол | 24.11.2023, 17:12
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Комментарии 30
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
По Составу Полесье опытнее
Ответить
+2
Показать Скрыть 8 ответов
ZANREGENT1993
Криськив,Конопля...
Ответить
0
AutumnBridge
Думалось что против Будковского выпустят Чигринского.   Но он видать поломанный.
Ответить
0
Oliynuk_sport
Полісся виграє
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Сьогодні, лугандони, поставили охороняти сайт "бараду". Подивимось, як матюкліва підвальна пліснява буде справлятися з поставленим завданням
Ответить
-2
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
Думаю Будківський відзначиться у Полісся. Або Шабанов. У Шахтаря Судаков. 1-1.
Або 2-2  .
Ответить
-2
King8619
1:1
Ответить
-2
Pavel_i_CO
Вперед Полісся, до перемоги!! Душіть паразитів 
Ответить
-3
Показать Скрыть 8 ответов
ZANREGENT1993
ВОВКИ,ДО БОЮ!!!
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 11
Биатлон
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 13:13 123
Футбол
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
23.11.2023, 19:38 1
Теннис
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем