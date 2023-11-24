Шахтер – Полесье. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 24 ноября, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Юрия Калитвинцева на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Зубков, Невертон, Судаков, Сикан.

«Полесье»: Бойко, Шаповал, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Козак, Грицук, Макуана, Будковский.