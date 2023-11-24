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Ньюкасл
25.11.2023 17:00 - : -
Челси
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Англия
24 ноября 2023, 17:30 | Обновлено 24 ноября 2023, 17:35
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Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 17:00 поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги

24 ноября 2023, 17:30 | Обновлено 24 ноября 2023, 17:35
80
0
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси». Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии «Ньюкасл» занимает 7-е место с 20 очками, а «Челси» идет 10-м, имея 16 очков.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sport.

Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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