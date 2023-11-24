В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси». Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

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Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии «Ньюкасл» занимает 7-е место с 20 очками, а «Челси» идет 10-м, имея 16 очков.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sport.

Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция