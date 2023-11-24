Футболиста Ниццы арестовали за публичную поддержку Палестины

Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь был помещен под стражу в здании судебной полиции города на юге Франции.

В прошлом месяце футболист поделился видео, на котором шейх Махмуд аль-Хасанат просит Бога послать «черный день на евреев» и «сопровождать руку палестинцев, если они будут бросать камни». Юсеф уже однажды попадал в подобную историю, «лайкнув» сомнительный пост в соцсетях после нападения на базилику в Ницце в 2020-м, и на этот раз был немедленно отстранен клубом на неопределенный срок, а Лига 1 дисквалифицировала игрока на семь матчей.

Прокурор Ниццы месяц назад начал предварительное расследование по «апологии терроризма и публичной провокации ненависти или насилия». По информации источника, близкого к делу, в конечном итоге было сохранено обвинение в «провоцировании расовой ненависти на почве религии».

Отметим, что в нынешнем сезоне Аталь провел за «Ниццу» шесть матчей, в которых забил 1 мяч.