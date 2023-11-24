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Франция
24 ноября 2023, 17:35 | Обновлено 24 ноября 2023, 17:55
209
0

Футболиста Ниццы арестовали за публичную поддержку Палестины

Алжирский легионер Аталь уже помещен под стражу

24 ноября 2023, 17:35 | Обновлено 24 ноября 2023, 17:55
209
0
Футболиста Ниццы арестовали за публичную поддержку Палестины
Yahoo Sports. Юсеф Аталь

Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь был помещен под стражу в здании судебной полиции города на юге Франции.

В прошлом месяце футболист поделился видео, на котором шейх Махмуд аль-Хасанат просит Бога послать «черный день на евреев» и «сопровождать руку палестинцев, если они будут бросать камни». Юсеф уже однажды попадал в подобную историю, «лайкнув» сомнительный пост в соцсетях после нападения на базилику в Ницце в 2020-м, и на этот раз был немедленно отстранен клубом на неопределенный срок, а Лига 1 дисквалифицировала игрока на семь матчей.

Прокурор Ниццы месяц назад начал предварительное расследование по «апологии терроризма и публичной провокации ненависти или насилия». По информации источника, близкого к делу, в конечном итоге было сохранено обвинение в «провоцировании расовой ненависти на почве религии».

Отметим, что в нынешнем сезоне Аталь провел за «Ниццу» шесть матчей, в которых забил 1 мяч.

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Ницца чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Палестина Израиль
Источник Nice Matin
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