Гравина — об уходе Манчини из сборной: «Это было предательство»
Президент Федерации футбола Италии до сих пор не может простить наставника
Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина высказался по поводу ухода Роберто Манчини с поста наставника «Скуадры Адзурры» в августе нынешнего года.
«Выбор Манчини разочаровал меня не на спортивном, а на человеческом уровне. Я чувствовал, что это предательство, потому что испытывал чистые чувства к Роберту, которого всегда считал другом. Его уход стал для меня раной, которую я до сих пор пытаюсь залечить», — приводит слова Гравины Football-Italia.
Отметим, что сам Манчини, выигравший со «Скуадрой Адзуррой» Евро-2020, объяснил свой уход из сборной как раз разногласиями с Габриэле Гравиной. После этого наставник возглавил сборную Саудовской Аравии, с которой успешно стартовал в отборе ЧМ-2026, обыграв дома Пакистан (4:0) и на выезде Иорданию (2:0).
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