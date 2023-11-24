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  4. Гравина — об уходе Манчини из сборной: «Это было предательство»
Италия
24 ноября 2023, 17:13 |
286
1

Гравина — об уходе Манчини из сборной: «Это было предательство»

Президент Федерации футбола Италии до сих пор не может простить наставника

24 ноября 2023, 17:13 |
286
1
Гравина — об уходе Манчини из сборной: «Это было предательство»
lapresse. Габриэле Гравина и Роберто Манчини

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина высказался по поводу ухода Роберто Манчини с поста наставника «Скуадры Адзурры» в августе нынешнего года.

«Выбор Манчини разочаровал меня не на спортивном, а на человеческом уровне. Я чувствовал, что это предательство, потому что испытывал чистые чувства к Роберту, которого всегда считал другом. Его уход стал для меня раной, которую я до сих пор пытаюсь залечить», — приводит слова Гравины Football-Italia.

Отметим, что сам Манчини, выигравший со «Скуадрой Адзуррой» Евро-2020, объяснил свой уход из сборной как раз разногласиями с Габриэле Гравиной. После этого наставник возглавил сборную Саудовской Аравии, с которой успешно стартовал в отборе ЧМ-2026, обыграв дома Пакистан (4:0) и на выезде Иорданию (2:0).

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Источник Football-Italia
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Octopus
Кто ездил работать в Зенит, тот лавэ любит, а не работу. Щас поехал за деньгами к саудитам. Спалетти вероятно ждет туда приглашение тоже. В августе 2024 свалит как его предшественник.
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