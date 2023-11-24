У Мудрика все нормально. Тренер Челси рассказал о подготовке к матчу АПЛ

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, что все игроки, которые выступали за сборные, вернулись в команду без повреждений и готовятся к противостоянию с Ньюкаслом.

Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл весь матч отбора Евро-2024 против Италии.

«Я уже знаю стартовый состав на матч с «Ньюкаслом». Все игроки, которые были в сборных, вернулись в нормальном состоянии и без травм. Не могут играть Лавиа и Нкунку, но они постепенно восстанавливаются».

«Сейчас для нас наступает важный период. В первой части сезона мы были нестабильными, показывая хорошую игру против топовых команд и теряя очки против не таких сильных соперников», – сказал Почеттино.

Синие в таблице АПЛ идут на 10-й позиции.