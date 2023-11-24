Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Мудрика все нормально. Тренер Челси рассказал о подготовке к матчу АПЛ
Англия
24 ноября 2023, 16:49 |
423
1

У Мудрика все нормально. Тренер Челси рассказал о подготовке к матчу АПЛ

Команда Почеттино готовится к матчу с Ньюкаслом

24 ноября 2023, 16:49 |
423
1
У Мудрика все нормально. Тренер Челси рассказал о подготовке к матчу АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, что все игроки, которые выступали за сборные, вернулись в команду без повреждений и готовятся к противостоянию с Ньюкаслом.

Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл весь матч отбора Евро-2024 против Италии.

«Я уже знаю стартовый состав на матч с «Ньюкаслом». Все игроки, которые были в сборных, вернулись в нормальном состоянии и без травм. Не могут играть Лавиа и Нкунку, но они постепенно восстанавливаются».

«Сейчас для нас наступает важный период. В первой части сезона мы были нестабильными, показывая хорошую игру против топовых команд и теряя очки против не таких сильных соперников», – сказал Почеттино.

Синие в таблице АПЛ идут на 10-й позиции.

По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Говорят, а давайте отправим Ман Сити в 5-й дивизион»
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Челси Михаил Мудрик Маурисио Почеттино чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
Футбол | 24 ноября 2023, 16:13 3
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»

Главный тренер «Манчестер Сити» утверждает, что его команда ни в чем не виновата

Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Футбол | 24 ноября 2023, 15:02 2
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны

Главный тренер «Манчестер Сити» рассчитывает на Савио и Яна Коуту в будущем

ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Футбол | 24.11.2023, 05:14
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Теннис | 23.11.2023, 19:38
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Футбол | 24.11.2023, 10:00
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
Мудрика нет в основе 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
23.11.2023, 10:53
Бокс
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
23.11.2023, 20:32 1
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 20
Художественная гимнастика
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем