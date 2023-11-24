Кубок Дэвиса24 ноября 2023, 17:00 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:52
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Кубок Дэвиса. Полуфинал. Финляндия – Австралия. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 ноября в 17:00 полуфинал Кубка Дэвиса
24 ноября 2023, 17:00 | Обновлено 25 ноября 2023, 22:52
789
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24 ноября состоится полуфинальная встреча Кубка Дэвиса-2023 между сборными Финляндии и Австралии.
Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.
Кубок Дэвиса. Полуфинал. Финляндия – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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