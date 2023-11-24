Агент Холанда: «Переход в Реал? Спрашивайте у них, а не у меня»
Рафаэла Пимента прокомментировала слухи о переходе нападающего «Ман Сити» в королевский клуб
Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента прокомментировала слухи о переходе нападающего «Манчестер Сити» в мадридский «Реал»:
«Переход в «Реал» Мадрид? Вам надо спрашивать у «Реала«, а не у меня. Эрлинг заслужил выиграть «Золотой мяч», я надеюсь, что однажды он его получит. Но я уверена, что ему больше понравилось выиграть Лигу чемпионов с «горожанами».
23-летний Эрлинг Холанд в этом сезоне отметился 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 18 матчах. Контракт норвежца с «Ман Сити» истекает летом 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 180 миллионов евро.
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