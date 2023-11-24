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Англия
24 ноября 2023, 16:34 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:53
307
0

Агент Холанда: «Переход в Реал? Спрашивайте у них, а не у меня»

Рафаэла Пимента прокомментировала слухи о переходе нападающего «Ман Сити» в королевский клуб

24 ноября 2023, 16:34 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:53
307
0
Агент Холанда: «Переход в Реал? Спрашивайте у них, а не у меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента прокомментировала слухи о переходе нападающего «Манчестер Сити» в мадридский «Реал»:

«Переход в «Реал» Мадрид? Вам надо спрашивать у «Реала«, а не у меня. Эрлинг заслужил выиграть «Золотой мяч», я надеюсь, что однажды он его получит. Но я уверена, что ему больше понравилось выиграть Лигу чемпионов с «горожанами».

23-летний Эрлинг Холанд в этом сезоне отметился 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 18 матчах. Контракт норвежца с «Ман Сити» истекает летом 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 180 миллионов евро.

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Рафаэла Пимента Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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