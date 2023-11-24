Жузеп ГВАРДИОЛА: «Говорят, а давайте отправим Ман Сити в 5-й дивизион»

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола считает клуб невиновным в финансовых махинациях, пока в суде не докажут иное. Тренер не опасается, что клуб понизят в классе.

«Вы приходите с такими вопросами, будто нас уже признали виновными. На этот момент «Манчестер Сити» невиновен ни в каких финансовых нарушениях. И больше шансов, что я останусь в команде, если ее отправят в Лигу 1 (третий по счету дивизион - прим), чем если мы снова выиграем Лигу чемпионов».

«Почему я должен не верить в невиновность команды? Знаю, что люди говорят, мол, давайте отправим Сити в Конференцию (пятый дивизион - прим)».

«Давайте подождем решения судов», — сказал Гвардиола.

Недавно в АПЛ 10-очковым штрафом был наказан «Эвертон».