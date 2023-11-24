ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
Главный тренер «Манчестер Сити» утверждает, что его команда ни в чем не виновата
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола утверждает, что его команда не нарушала финансовый фэйр-плей:
«Я не изменил свое мнение относительно 115 обвинений «Ман Сити» в нарушении финансового фэйр-плей. Наше дело и дело «Эвертона» – совершенно разные. Я чувствую, что люди хотят, чтобы «Сити» был наказан. Но на данный момент мы невиновны».
Ранее с «Эвертона» сняли 10 очков в АПЛ за 1 нарушение финансового фэйр-плей.
«Манчестер Сити» сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 28 очков в 12 турах чемпионата.
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