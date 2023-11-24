Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
Англия
24 ноября 2023, 16:13 |
1021
3

ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»

Главный тренер «Манчестер Сити» утверждает, что его команда ни в чем не виновата

24 ноября 2023, 16:13 |
1021
3
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола утверждает, что его команда не нарушала финансовый фэйр-плей:

«Я не изменил свое мнение относительно 115 обвинений «Ман Сити» в нарушении финансового фэйр-плей. Наше дело и дело «Эвертона» – совершенно разные. Я чувствую, что люди хотят, чтобы «Сити» был наказан. Но на данный момент мы невиновны».

Ранее с «Эвертона» сняли 10 очков в АПЛ за 1 нарушение финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 28 очков в 12 турах чемпионата.

По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Говорят, а давайте отправим Ман Сити в 5-й дивизион»
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Эвертон финансовый фейр-плей финансы штрафы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Футбол | 24 ноября 2023, 02:44 3
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец

FourFourTwo представила свою версию худших трансферов мерсисайдцев

Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Теннис | 23 ноября 2023, 19:38 1
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?

Элина вошла в топ-30 теннисисток по призовым за сезон

«Снимал трусы и брал телефон». Тренер Загреба раскритиковал Михайличенко
Футбол | 24.11.2023, 12:54
«Снимал трусы и брал телефон». Тренер Загреба раскритиковал Михайличенко
«Снимал трусы и брал телефон». Тренер Загреба раскритиковал Михайличенко
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
Художественная гимнастика | 24.11.2023, 04:59
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Футбол | 24.11.2023, 16:30
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Кан
Було б дивно ,якби Гвардіола сказав " Ми винні, зніміть з нас очки, заберіть медалі." )
Ответить
0
Первый Среди Равных
ах ти ж падлюка
Ответить
0
Олександр
Жалко если Эвертон вылетит .В кои годы стал неплохо играть и на тебе .нерадивое руководство 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 19
Футбол
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом
23.11.2023, 17:27 4
Футбол
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
23.11.2023, 10:53
Бокс
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 5
Футбол
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
22.11.2023, 18:06 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем