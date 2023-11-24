Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»

Наставник «Эвертона» Шон Дайч удивлен тому, что клуб наказали 10-очовым штрафом в таблице АПЛ за финансовые нарушения. Команда стала предпоследней в таблице.

«Смело можно говорить, что мы шокированы. Шокированы тяжестью наказания, его непропорциональностью. Конечно, мы оскорблены. Но это не меняет нашу задачу. Нужно выходить на поле и показывать все там. В последних матчах мы показывали свой футбол и набирали очки».

«Нас толкнули на дно, однако мы все равно будем двигаться вперед. Конечно, наша задача стала сложнее», — сказал Дайч.

Команда Виталия Миколенко в последние сезоны ведет борьбу за выживание.