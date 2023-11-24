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  4. Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Англия
24 ноября 2023, 16:30 |
981
1

Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»

Шон Дайч разочарован решением о штрафе

24 ноября 2023, 16:30 |
981
1
Тренер Эвертона о штрафе в 10 очков: «Мы шокированы, нас толкнули на дно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Эвертона» Шон Дайч удивлен тому, что клуб наказали 10-очовым штрафом в таблице АПЛ за финансовые нарушения. Команда стала предпоследней в таблице.

«Смело можно говорить, что мы шокированы. Шокированы тяжестью наказания, его непропорциональностью. Конечно, мы оскорблены. Но это не меняет нашу задачу. Нужно выходить на поле и показывать все там. В последних матчах мы показывали свой футбол и набирали очки».

«Нас толкнули на дно, однако мы все равно будем двигаться вперед. Конечно, наша задача стала сложнее», — сказал Дайч.

Команда Виталия Миколенко в последние сезоны ведет борьбу за выживание.

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Эвертон Шон Дайч Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
Можна тільки поспівчувати тим, хто робить свою роботу, а його карають за гріхи попередників або власників.
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