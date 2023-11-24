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  4. Президент Вереса: «В истории с трансфером Годи проиграл именно он»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 15:52 |
262
0

Президент Вереса: «В истории с трансфером Годи проиграл именно он»

Иван Надеин рассказал о будущем Дмитрия Годи в ровенском клубе

24 ноября 2023, 15:52 |
262
0
Президент Вереса: «В истории с трансфером Годи проиграл именно он»
НК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о будущем Дмитрия Годи в ровенском клубе:

«Дмитрий Годя полноценно тренируется с командой. Есть тренерский штаб, который определяет его тренировочную программу. Это компетенция тренеров. Бесспорно, у меня есть позиция относительно Дмитрия Годи и других наших футболистов, которые сотрудничают с этим агентством. По моему мнению, это агентство не даст им развития как профессионалам. Мы готовы юридическую помощь футболистам предоставить. Относительно Дмитрия – он должен для себя определиться, куда двигаться дальше. Здесь именно он проиграл. Не «Верес», не «Карпаты», и не агенты. Они, кстати, требовали суммы даже большие, чем предусмотренные правилами ФИФА. И это вопрос к лицензионным органам. Потому что нельзя требовать любые суммы».

Напомним, ранее «Верес» объявил агентов Максима Карагодина и Никиту Швеца «персонами нон грата» в клубе. Причиной этого стало то, что агенты сорвали трансфер Дмитрия Годи в «Карпаты».

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Карпаты Львов Верес Ровно Первая лига Украины футбольные агенты Максим Карагодин Никита Швец трансферы УПЛ Иван Надеин Дмитрий Годя
Источник ФК Верес
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