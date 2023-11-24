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Аргентина
24 ноября 2023, 15:40 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:45
761
0

Экс-партнер Месси по сборной Аргентины работает таксистом на родине

Карьера Хосе Луиса Гомеса не сложилась из-за многочисленных травм

24 ноября 2023, 15:40 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:45
761
0
Экс-партнер Месси по сборной Аргентины работает таксистом на родине
Getty Images/Global Images Ukraine. Гомес (слева) с Месси против Фернандиньо

30-летний аргентинский футболист Хосе Луис Гомес вынужден работать таксистом, чтобы прокормить себя и свою семью.

Защитник за свою карьеру выступал исключительно в родной стране («Расинг», «Сан-Мартин», «Ланус»), но в 2017-м заслужил вызов в национальную сборную, где провел один матч, но зато какой – против Бразилии (пускай и товарищеский), в котором «альби-селесте» победили со счетом 1:0.

Как пишет издание Mirror, после того поединка карьера Хосе Луиса пошла на спад, в основном из-за многочисленных травм. Свой последний на данный момент поединок защитник провел за «Ланус» в мае 2021-го в розыгрыше Копа Судамерикана против «Ла Экидада». Сейчас же он вынужден работать таксистом, чтобы прокормить себя и свою семью.

«Мы всегда были скромной семьей. Завершив тренировку, он выезжает на работу с машиной после обеда. В основном, ночью», – поведал отец Хосе Луиса в интервью газете Ole.

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Источник The Mirror
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