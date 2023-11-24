Экс-партнер Месси по сборной Аргентины работает таксистом на родине

30-летний аргентинский футболист Хосе Луис Гомес вынужден работать таксистом, чтобы прокормить себя и свою семью.

Защитник за свою карьеру выступал исключительно в родной стране («Расинг», «Сан-Мартин», «Ланус»), но в 2017-м заслужил вызов в национальную сборную, где провел один матч, но зато какой – против Бразилии (пускай и товарищеский), в котором «альби-селесте» победили со счетом 1:0.

Как пишет издание Mirror, после того поединка карьера Хосе Луиса пошла на спад, в основном из-за многочисленных травм. Свой последний на данный момент поединок защитник провел за «Ланус» в мае 2021-го в розыгрыше Копа Судамерикана против «Ла Экидада». Сейчас же он вынужден работать таксистом, чтобы прокормить себя и свою семью.

«Мы всегда были скромной семьей. Завершив тренировку, он выезжает на работу с машиной после обеда. В основном, ночью», – поведал отец Хосе Луиса в интервью газете Ole.