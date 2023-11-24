«Увеличили зарплаты, а результата нет». Верес рассказал о проблемах

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что клуб сделает выводы после неудачных летних трансферов и зимой будут изменения в составе.

Сейчас команда в УПЛ занимает предпоследнее место с 8 набранными очками.

«Летом пытались опытными футболистами усилить главную команду. Это не сработало. Следует признать, что трансферная летняя кампания не дала результата. Мы увеличили бюджет, увеличили зарплатную ведомость, а результата это не дало».

«Мы сделаем выводы зимой. Подпишем несколько уже готовых футболистов, которые нас усилят. И точно будем сражаться, чтобы остаться в УПЛ. Будем бороться до последнего тура. Наша стратегия – это молодежь. Мы готовы продать любого игрока за хорошие деньги. И это нормально. Спортивный результат для нас важен, но главное – самоокупаемость. Мы строим инфраструктуру, базу. В то же время мы в каждом матче будем точно бороться за сохранение места в УПЛ», – сказал Надеин.