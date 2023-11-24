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  4. «Увеличили зарплаты, а результата нет». Верес рассказал о проблемах
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 15:33 |
336
4

«Увеличили зарплаты, а результата нет». Верес рассказал о проблемах

Иван Надеин уверен, что клуб сделает выводы

24 ноября 2023, 15:33 |
336
4
«Увеличили зарплаты, а результата нет». Верес рассказал о проблемах
ФК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что клуб сделает выводы после неудачных летних трансферов и зимой будут изменения в составе.

Сейчас команда в УПЛ занимает предпоследнее место с 8 набранными очками.

«Летом пытались опытными футболистами усилить главную команду. Это не сработало. Следует признать, что трансферная летняя кампания не дала результата. Мы увеличили бюджет, увеличили зарплатную ведомость, а результата это не дало».

«Мы сделаем выводы зимой. Подпишем несколько уже готовых футболистов, которые нас усилят. И точно будем сражаться, чтобы остаться в УПЛ. Будем бороться до последнего тура. Наша стратегия – это молодежь. Мы готовы продать любого игрока за хорошие деньги. И это нормально. Спортивный результат для нас важен, но главное – самоокупаемость. Мы строим инфраструктуру, базу. В то же время мы в каждом матче будем точно бороться за сохранение места в УПЛ», – сказал Надеин.

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Верес Ровно Иван Надеин Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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Комментарии 4
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Перець
Зробіть мінімальну заробітну плату як у 80%українців , а далі виграли і по факту премія , тоді буде результат 
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Gargantua
так вместо добротного физрука взяли слабого физрука
вся причина в тренере
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