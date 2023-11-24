Кубок Украины24 ноября 2023, 15:11 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:12
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Кривбасс – Ворскла. Финал женского Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Решающая битва за трофей
24 ноября 2023, 15:11 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:12
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25 ноября во Львове состоится финал женского Кубка Украины между «Кривбассом» и «Ворсклой». Поединок за трофей начнется в 14:00.
Полтавская команда является действующим обладателем Кубка Украины, а футболистки «Кривбасса» впервые вышли в решающий поединок за кубок.
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