Кривбасс – Ворскла. Финал женского Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE

25 ноября во Львове состоится финал женского Кубка Украины между «Кривбассом» и «Ворсклой». Поединок за трофей начнется в 14:00.

Полтавская команда является действующим обладателем Кубка Украины, а футболистки «Кривбасса» впервые вышли в решающий поединок за кубок.