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Кубок Украины
24 ноября 2023, 15:11 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:12
195
0

Кривбасс – Ворскла. Финал женского Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Решающая битва за трофей

24 ноября 2023, 15:11 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:12
195
0
Кривбасс – Ворскла. Финал женского Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

25 ноября во Львове состоится финал женского Кубка Украины между «Кривбассом» и «Ворсклой». Поединок за трофей начнется в 14:00.

Полтавская команда является действующим обладателем Кубка Украины, а футболистки «Кривбасса» впервые вышли в решающий поединок за кубок.

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Кубок Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Ворскла Полтава смотреть онлайн Кривбасс - Ворскла
Источник Sport.ua
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