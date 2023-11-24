Жюль КУНДЕ: «Мы играем огромное количество матчей, из-за чего много травм»

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде раскритиковал игровой календарь:

«Мы играем слишком много матчей. Скорость становится все больше, слишком много травм. Мы играем в ритме, который становится все более опасным. Серьезных травм становится все больше. Меня волнует то, что когда мы начинаем об этом говорить, нам говорят, что так было всегда. Даже если это правда, то это не значит, что это нормально!».

25-летний Жюль Кунде в этом сезоне отыграл 13 матчей за «Барселону», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Он пропустил 18 дней кампании из-за травмы колена.