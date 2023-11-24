Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жюль КУНДЕ: «Мы играем огромное количество матчей, из-за чего много травм»
Испания
24 ноября 2023, 15:38 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:39
109
0

Жюль КУНДЕ: «Мы играем огромное количество матчей, из-за чего много травм»

Защитник «Барселоны» раскритиковал игровой календарь

24 ноября 2023, 15:38 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:39
109
0
Жюль КУНДЕ: «Мы играем огромное количество матчей, из-за чего много травм»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде раскритиковал игровой календарь:

«Мы играем слишком много матчей. Скорость становится все больше, слишком много травм. Мы играем в ритме, который становится все более опасным. Серьезных травм становится все больше. Меня волнует то, что когда мы начинаем об этом говорить, нам говорят, что так было всегда. Даже если это правда, то это не значит, что это нормально!».

25-летний Жюль Кунде в этом сезоне отыграл 13 матчей за «Барселону», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Он пропустил 18 дней кампании из-за травмы колена.

По теме:
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Не только Ювентус. Названы еще 9 клубов, которые интересуются Судаковым
ФОТО. Виктор Цыганков в хорошем настроении готовится к игре с Атлетиком
Жюль Кунде травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига календарь Барселона
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
Футбол | 23 ноября 2023, 20:32 1
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше

Владимир Сниданко играл за любительскую команду

Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Футбол | 24 ноября 2023, 10:00 37
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата

Александру пора что-то менять в своей игре, если он хочет стать истинным лидером «Шахтера»

Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
Футбол | 23.11.2023, 19:29
Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
Футбол | 24.11.2023, 16:13
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Теннис | 23.11.2023, 19:38
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 5
Футбол
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом
23.11.2023, 17:27 4
Футбол
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 11
Биатлон
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
23.11.2023, 10:53
Бокс
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
22.11.2023, 18:06 16
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем