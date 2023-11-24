Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Испания
24 ноября 2023, 15:02 |
4918
1

Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны

Главный тренер «Манчестер Сити» рассчитывает на Савио и Яна Коуту в будущем

24 ноября 2023, 15:02 |
4918
1
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Коуту

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 игроков «Жироны»: Савио и Яна Коуту, сообщает испанское издание Fichajes.

Сейчас гранд английского футбола планирует оставить обоих игроков в каталонской команде для дальнейшего развития. «Горожане» будут пристально следить за их прогрессом, чтобы в будущем перевести их в главную команду империи City Group.

У 19-летнего вингера Савио в этом сезоне 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «Жирону». 21-летний правый защитник Ян Коуту также демонстрирует впечатляющий футбол: 1 гол и 3 ассиста в 12 поединках Ла Лиги.

По теме:
ГВАРДИОЛА: «Дела по нарушениям Ман Сити и Эвертона – совершенно разные»
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Не только Ювентус. Названы еще 9 клубов, которые интересуются Судаковым
Ян Коуту Жузеп Гвардиола Савио Морейра Жирона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
Футбол | 23 ноября 2023, 19:29 7
Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят

В клубе сомневаются, что это реалистичная цель

Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Футбол | 24 ноября 2023, 14:49 9
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»

У мэра города много других забот

ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Футбол | 24.11.2023, 05:14
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24.11.2023, 14:07
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 17:50
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
john
хахахаха
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 19
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом
23.11.2023, 17:27 4
Футбол
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 11
Биатлон
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем