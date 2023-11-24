Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 игроков «Жироны»: Савио и Яна Коуту, сообщает испанское издание Fichajes.

Сейчас гранд английского футбола планирует оставить обоих игроков в каталонской команде для дальнейшего развития. «Горожане» будут пристально следить за их прогрессом, чтобы в будущем перевести их в главную команду империи City Group.

У 19-летнего вингера Савио в этом сезоне 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «Жирону». 21-летний правый защитник Ян Коуту также демонстрирует впечатляющий футбол: 1 гол и 3 ассиста в 12 поединках Ла Лиги.