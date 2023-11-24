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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 14:49 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:21
2076
9

Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»

У мэра города много других забот

24 ноября 2023, 14:49 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:21
2076
9
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
ФК Днепр-1

Мэр города Днепр Борис Филатов рассказал, что ему безразличен футбол и успехи команды «Днепр-1», а также о том, что финансировать футбольные команды из муниципального бюджета город точно не будет, поэтому возрождения ФК« Днепр» ждать не стоит.

— В этом году, прямо в ноябре, исполняется 40 лет от первого и последнего «золота» футбольного клуба Днепр в чемпионате СССР? Это я для вас сделал открытие или вы знали?

— Это для меня открытие. Я объясню. Меня может быть в нашем Днепре не понимают, но я абсолютно равнодушен к футболу. Как спорт, как время проведения досуга — это прекрасно. Но, кроме того, что я абсолютно холодно отношусь к спорту, я еще и как городской голова абсолютно прохладен к проблематике футбольного клуба. Многие ко мне обращались в определенный период: нужно возродить клуб как муниципальное образование. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, я все-таки считаю, что эта клубная история — игрушка для богатых. Поэтому город не может эту историю на себе тянуть. Были разные инициативы. Но, к сожалению, как говорится «умерла так умерла». Хотя история у клуба действительно славная.

— Ну, не совсем умерла. Ныне здравствующий Днепр-1 идет на первом месте в Украинской Премьер-Лиге. И если фантазировать, что он там и останется, то привезет в мирный Днепр европейскую Лигу Чемпионов. Это большой праздник для города. Поэтому я уже теперь не как болельщик говорю, а, условно говоря, болею, чтобы город вписался в европейский контекст.

— Я сейчас особо настолько экзотические и далеко идущие планы не строю. Нам бы, как в той сказке, «ночь простоять да день продержаться». Поэтому сейчас занимаемся вопросами краткосрочными. Уж точно в моем распорядке вопросов, связанных с футбольным клубом, нет.

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Борис Филатов Днепр-1 российско-украинская война Украинская Премьер-лига Днепр
Источник Новое время
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Комментарии 9
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Vitalii_Mykolaiv
Я не знаю, який журналіст ставив ці питання, але Дніпро був двічі чемпіоном СРСР - 1983 і 1988 рр.
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+3
Первый Среди Равных
Так і сказав? Чи матюки відредагували? Він же спілкується по формулі 1-слово 2-матюка 
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+2
turist86
Хіба законодавство дозволяє фінансувати приватний футбольний клуб за кошти платників податків?
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+2
Віктор Коробка
Нє, ну якщо президент каже, що йому пофіг економіка країни, у нього тільки війна на думці, то чого ви хочете від мера?! Є команда, нема команди - йому не холодно не жарко, бо він не вболівальник. Виборці - вболівальники?! Ну то й що? Що йому ті виборці?! Він що, йшов у мери щоб піклуватися про інтереси виборців? Не смішіть мої капці.
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+1
Octopus
Филатов самый опасный вид популиста - он хитрый и умный. На деле же это скользкий коррупционер каких еще поискать. И все под личиной глубокого патриотизма и нравоучительства. Как Куличенко годы шли нихрена в городе не делалось, так и при этом великом страдальце за судьбу города и знатоке как надо нихрена не делается. 
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+1
Gargantua
Филатов в свое время был шестеркой у Коломойского.
он вообще работал главным юристом на ГОК, хозяином которого была Тимошенко. 
Когда Юля попала в немилость к Кучме, ее империю начали активно рейдерить. И Филатов был тем человеком, который помог захватить ГОК в интересах Коломойского, при посредничестве главного рейдера Украины на то время Корбана.
За услуги Филатов получил энную сумму, и это был его стартовый капитал. Также его начали привлекать в другие дела, в основном для рейдерства.
А потом Филатов заматерел, и однажды, когда ему позвонил Коломойский с очередной высокомерной выволочкой, грубо ответил.
с тех пор Филатов и Коломойский довольно злостные враги.
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+1
Shturmgewehr
На Дніпрі (юрособі) Коломойського висять величезні нефутбольні борги...
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0
Nick.Grabowski
Місто Дніпро в жахливому стані було і є. Хто реально керує місто всім відомо.  
Якщо порівняти м. Дніпро з будь-яким містом-мільйонником Європи - то можна зробити висновки про рівень "кваліфікації" місцевого керівника (князька).
Коли нема що сказати про свої безпосередні обов'язки на посаді - доводиться розказувати казки про ФК Дніпро. 
Загалом з ФК Дніпро було все ясно ще після фіналу ЛЄ, коли пан Коломойський заявив щось приблизно таке "Я не просив команду виходити в фінал ЛЄ".
Таке міг сказати лише ..... . Тому цілком зрозуміла та закономірна подальша ліквідація гордості українського футболу. Дивують колишні гравців та ветерани ФК "Дніпро", які роблять вигляд, що нічого не відбулося, що вони нічого не помітили і продовжують працювати вже в "новому" клубі.  
Рівень цинізму, лицемірства та нахабства вражає. Для тих, хто здатен думати - все зрозуміло. 
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-1
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