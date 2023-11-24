Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»

Мэр города Днепр Борис Филатов рассказал, что ему безразличен футбол и успехи команды «Днепр-1», а также о том, что финансировать футбольные команды из муниципального бюджета город точно не будет, поэтому возрождения ФК« Днепр» ждать не стоит.

— В этом году, прямо в ноябре, исполняется 40 лет от первого и последнего «золота» футбольного клуба Днепр в чемпионате СССР? Это я для вас сделал открытие или вы знали?

— Это для меня открытие. Я объясню. Меня может быть в нашем Днепре не понимают, но я абсолютно равнодушен к футболу. Как спорт, как время проведения досуга — это прекрасно. Но, кроме того, что я абсолютно холодно отношусь к спорту, я еще и как городской голова абсолютно прохладен к проблематике футбольного клуба. Многие ко мне обращались в определенный период: нужно возродить клуб как муниципальное образование. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, я все-таки считаю, что эта клубная история — игрушка для богатых. Поэтому город не может эту историю на себе тянуть. Были разные инициативы. Но, к сожалению, как говорится «умерла так умерла». Хотя история у клуба действительно славная.

— Ну, не совсем умерла. Ныне здравствующий Днепр-1 идет на первом месте в Украинской Премьер-Лиге. И если фантазировать, что он там и останется, то привезет в мирный Днепр европейскую Лигу Чемпионов. Это большой праздник для города. Поэтому я уже теперь не как болельщик говорю, а, условно говоря, болею, чтобы город вписался в европейский контекст.

— Я сейчас особо настолько экзотические и далеко идущие планы не строю. Нам бы, как в той сказке, «ночь простоять да день продержаться». Поэтому сейчас занимаемся вопросами краткосрочными. Уж точно в моем распорядке вопросов, связанных с футбольным клубом, нет.