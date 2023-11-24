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  4. ВИДЕО. Повторит против Ньюкасла? Мудрик отрабатывает удары с левой ноги
Англия
24 ноября 2023, 14:46 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:44
640
5

ВИДЕО. Повторит против Ньюкасла? Мудрик отрабатывает удары с левой ноги

Украинец тренируется перед игрой с «Ньюкаслом»

24 ноября 2023, 14:46 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:44
640
5
ВИДЕО. Повторит против Ньюкасла? Мудрик отрабатывает удары с левой ноги
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник Михаил Мудрик готовится к противостоянию 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» на выезде сыграет против «Ньюкасла».

Сегодня на тренировке «синих» 22-летний Мудрик отрабатывал дриблинг и удары с левой ноги.

В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 10 матчей и забил два гола. «Челси» сейчас занимает в турнирной таблице десятое место с 16 очками.

ВИДЕО. Повторит против Ньюкасла? Мудрик отрабатывает удары с левой ноги

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Микола Захарченко
Віримо в Михайла . Побажаємо йому розкритись в Челсі та принести побільше перемог збірній України ! 👍
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+3
contr
Покажете як він покакає в день матчу ☝️
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+2
ortoped666
йому потрібно навчитись іти до кінця в єдиноборствах, а не падати при першому торканні суперником, отоді і гра піде і судді будуть вірити.
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+1
KirTheKing
Мишаня накажет Сорок в субботу
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0
NoMad
Так, заб'є прямо з лави запасних
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0
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