Англия24 ноября 2023, 14:46 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:44
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ВИДЕО. Повторит против Ньюкасла? Мудрик отрабатывает удары с левой ноги
Украинец тренируется перед игрой с «Ньюкаслом»
24 ноября 2023, 14:46 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:44
640
5
Украинский полузащитник Михаил Мудрик готовится к противостоянию 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» на выезде сыграет против «Ньюкасла».
Сегодня на тренировке «синих» 22-летний Мудрик отрабатывал дриблинг и удары с левой ноги.
В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 10 матчей и забил два гола. «Челси» сейчас занимает в турнирной таблице десятое место с 16 очками.
ВИДЕО. Повторит против Ньюкасла? Мудрик отрабатывает удары с левой ноги
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Комментарии 5
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Віримо в Михайла . Побажаємо йому розкритись в Челсі та принести побільше перемог збірній України ! 👍
Покажете як він покакає в день матчу ☝️
йому потрібно навчитись іти до кінця в єдиноборствах, а не падати при першому торканні суперником, отоді і гра піде і судді будуть вірити.
Мишаня накажет Сорок в субботу
Так, заб'є прямо з лави запасних
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