Украинский полузащитник Михаил Мудрик готовится к противостоянию 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» на выезде сыграет против «Ньюкасла».

Сегодня на тренировке «синих» 22-летний Мудрик отрабатывал дриблинг и удары с левой ноги.

В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 10 матчей и забил два гола. «Челси» сейчас занимает в турнирной таблице десятое место с 16 очками.

ВИДЕО. Повторит против Ньюкасла? Мудрик отрабатывает удары с левой ноги