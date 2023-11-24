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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 14:32 | Обновлено 24 ноября 2023, 14:33
565
2

Не только Ювентус. Названы еще 9 клубов, которые интересуются Судаковым

Полузащитник «Шахтера» на радаре топовых команд

24 ноября 2023, 14:32 | Обновлено 24 ноября 2023, 14:33
565
2
Не только Ювентус. Названы еще 9 клубов, которые интересуются Судаковым
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым интересуются 10 европейских команд, сообщает издание 90min.

Гонку за 21-летним футболистом возглавляют «Ювентус», «Наполи» и дортмундская «Боруссия». Они интересуются украинцем еще с лета 2023 года.

Также в течение этого сезона Георгий заинтересовал «Барселону», «Баварию» и «Байер». Но кроме этого, он находится на радарах клубов Английской Премьер-лиги: «Арсенала», «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Все английские клубы присылали скаутов для просмотра игры украинца в матче против сборной Италии.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 14 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус Наполи Боруссия Дортмунд Барселона Бавария Байер Арсенал Лондон Манчестер Сити Ньюкасл Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник 90min
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turist86
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Умник
Завяжите ему шарфиком Шахтера глаза, поставьте стол, на столе разложите 9 листиков с названием команд, какую выберет туда и перейдет.
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