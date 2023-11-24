Не только Ювентус. Названы еще 9 клубов, которые интересуются Судаковым
Полузащитник «Шахтера» на радаре топовых команд
Украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Георгием Судаковым интересуются 10 европейских команд, сообщает издание 90min.
Гонку за 21-летним футболистом возглавляют «Ювентус», «Наполи» и дортмундская «Боруссия». Они интересуются украинцем еще с лета 2023 года.
Также в течение этого сезона Георгий заинтересовал «Барселону», «Баварию» и «Байер». Но кроме этого, он находится на радарах клубов Английской Премьер-лиги: «Арсенала», «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Все английские клубы присылали скаутов для просмотра игры украинца в матче против сборной Италии.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 14 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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