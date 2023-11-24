Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку горячих фото в своем Instagram.

29-летняя красавица отдыхает в Португалии и выложила фотографии в бикини на фоне пляжа.

Отметим, что Александр сделал предложение Анне летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини