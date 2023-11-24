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  4. ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 14:07 |
2670
12

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини

Девушка отдыхает в Португалии

24 ноября 2023, 14:07 |
2670
12
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Инстаграм Анны Зубковой

Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала подборку горячих фото в своем Instagram.

29-летняя красавица отдыхает в Португалии и выложила фотографии в бикини на фоне пляжа.

Отметим, что Александр сделал предложение Анне летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини

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фото Александр Зубков lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 12
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ĴØЌÉŔ
Пора мажоров на войну отправлять . Что бы деньги тратили не на баб а на войну 
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+6
R1d3r
Фига у нее формы. Она че, надувная?  
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+4
Андрей Залищук
ого, які відра здорові, вона ж в двічі менша була, фігура як в сабаленко, але симпатичніша за ту картоплю
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Какая женщина.
Мечта поэта.
Ответить
+1
contr
Срака велика ! 
Ответить
+1
Микола Захарченко
Колись , в часи союзу були популярні гіпсові статуї дівчат з веслом , якби цей " витвір мистецтва " зараз був у тренді , то Анна могла б позувати для скульптури під назвою - дівчина з доскою для серфінгу ) . А щодо коментарів , то якщо є що показати - чому б і ні ...
Ответить
0
Gargantua
а попа тоже силиконовая?
Ответить
-1
turist86
Раніше була гарна (як на першому, старішому фото з чоловіком). Тепер - пампушка
Ответить
-1
AndiM
Щось це більше на мутанта сабалєнка схоже ніж на "гарячі" фото.
Ответить
-2
Гагик Пердонян
нормально отожралась на казенных харчах
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-2
Український Крим
Вчора лікарі дістали уламок міни з серця у дівчинки 4 років  в Херсоні! А хтось хизується знімками з пляжа І кидає потім в тебе лайном, викрикуючи "А шо ніззя?"
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-2
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