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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 13:46 |
356
0

ГП «Арена Львов» купит сотни видеокамер у сомнительной китайской компании

Эта компания внесена в «черный список» министерства торговли США

24 ноября 2023, 13:46 |
356
0
ГП «Арена Львов» купит сотни видеокамер у сомнительной китайской компании
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Львов

Государственное предприятие «Арена Львов» заключило соглашение стоимостью 8,68 млн грн на покупку новой системы видеомониторинга от китайской компании Tiandy, находящейся в «черном списке» министерства торговли США за сотрудничество иранским Корпусом стражей Исламской революции.

По информации источника подряд на поставку и инсталляцию оборудования для системы видеомониторинга, в том числе 305 камер видеонаблюдения от китайских производителей Tiandy (302 камеры) и Хiamen Milesight (3 камеры), получила харьковская компания «Системное пространство», соглашение должно быть исполнено до конца этого года.

В стоимость сделки также включено 14 мониторов, два сервера, программное обеспечение и компьютерное оборудование для рабочих мест девяти операторов системы видеомониторинга.

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Источник ngl.media
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