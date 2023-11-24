ГП «Арена Львов» купит сотни видеокамер у сомнительной китайской компании

Государственное предприятие «Арена Львов» заключило соглашение стоимостью 8,68 млн грн на покупку новой системы видеомониторинга от китайской компании Tiandy, находящейся в «черном списке» министерства торговли США за сотрудничество иранским Корпусом стражей Исламской революции.

По информации источника подряд на поставку и инсталляцию оборудования для системы видеомониторинга, в том числе 305 камер видеонаблюдения от китайских производителей Tiandy (302 камеры) и Хiamen Milesight (3 камеры), получила харьковская компания «Системное пространство», соглашение должно быть исполнено до конца этого года.

В стоимость сделки также включено 14 мониторов, два сервера, программное обеспечение и компьютерное оборудование для рабочих мест девяти операторов системы видеомониторинга.