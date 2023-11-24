26-летний украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вместе с испанской командой готовится к следующему матчу Ла Лиги.

«Жирона», в понедельник, 27 ноября, сыграет домашний поединок 14-го тура испанского чемпионата против «Атлетика» из Бильбао. Старт матча запланирован в 22:00 по киевскому времени.

В этом сезоне Цыганков отыграл в Ла Лиге 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Жирона» ушла на международный перерыв лидером испанской Ла Лиги с 34 очками, у ближайшего преследователя мадридского «Реала» на два балла меньше.

ФОТО. Виктор Цыганков в хорошем настроении готовится к игре с Атлетиком