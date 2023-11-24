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  4. ФОТО. Виктор Цыганков в хорошем настроении готовится к игре с Атлетиком
Испания
24 ноября 2023, 13:31 |
736
1

ФОТО. Виктор Цыганков в хорошем настроении готовится к игре с Атлетиком

Матч состоится 27 ноября

24 ноября 2023, 13:31 |
736
1
ФОТО. Виктор Цыганков в хорошем настроении готовится к игре с Атлетиком
Instagram Цыганкова.

26-летний украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вместе с испанской командой готовится к следующему матчу Ла Лиги.

«Жирона», в понедельник, 27 ноября, сыграет домашний поединок 14-го тура испанского чемпионата против «Атлетика» из Бильбао. Старт матча запланирован в 22:00 по киевскому времени.

В этом сезоне Цыганков отыграл в Ла Лиге 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Жирона» ушла на международный перерыв лидером испанской Ла Лиги с 34 очками, у ближайшего преследователя мадридского «Реала» на два балла меньше.

ФОТО. Виктор Цыганков в хорошем настроении готовится к игре с Атлетиком

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Виктор Цыганков фото Жирона Ла Лига тренировка чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
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