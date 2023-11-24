Источник: Металлист 1925 подпишет ганского легионера. Он уже выступал в УПЛ

21-летний ганский нападающий Рэймонд Овусу в ближайшее время станет игроком харьковского «Металлиста 1925».

Овусу, который в свое время играл за луганскую «Зарю», подпишет соглашение с «Металлистом 1925» сроком до 31 декабря 2026 года. По информации источника, клуб и футболист уже достигли принципиальной договоренности по всем деталям соглашения.

В августе 2022 года ганец покинул «Зарю» из-за полномасштабного вторжения российской федерации. «Истанбулспор» подписал с футболистом годовой контракт, который закончился в июле этого года. В настоящее время Овусу находится в статусе свободного агента.

В составе «Зари» Рэймонд Овусу провел 20 матчей, отличившись 4 забитыми мячами.