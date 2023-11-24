Василий ГРИЦУК: «Игра Полесья с Шахтером – это матч чемпионов»

Полузащитник житомирского «Полесья» Василий Грицук поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

«В паузе мы абсолютно не потеряли темпа, все хорошо. После выходных встретились и продолжили работу. Была двусторонняя игра. Мы держим себя в форме и ждем следующий матч. Думаю, что представлять нашего соперника не нужно, это – чемпион нашей страны. Много лет они борются за нашу страну в Лиге чемпионов. Они всегда на виду и все о них все хорошо знают.

Чем «Шахтер» отличается от других соперников? Это очень хорошо сбалансированная команда, сейчас там много изменилось. Раньше было много легионеров, сейчас они в этом немного сбавили. Но, все равно, это хорошая команда, которая всегда играет в красивый и быстрый футбол. Это сплав молодежи и опыта, думаю, нас ждет хорошая игра. Чемпионы встретятся с чемпионами и матч покажет, как все будет».

Поединок «Полесье» – «Шахтер» состоится уже сегодня, 24 ноября в 19:00.