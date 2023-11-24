Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий ГРИЦУК: «Игра Полесья с Шахтером – это матч чемпионов»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 11:32 | Обновлено 24 ноября 2023, 13:03
225
3

Василий ГРИЦУК: «Игра Полесья с Шахтером – это матч чемпионов»

Полузащитник «Полесья» поделился ожиданиями от матча с «Шахтером»

24 ноября 2023, 11:32 | Обновлено 24 ноября 2023, 13:03
225
3
Василий ГРИЦУК: «Игра Полесья с Шахтером – это матч чемпионов»
ФК Полесье. Василий Грицук

Полузащитник житомирского «Полесья» Василий Грицук поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

«В паузе мы абсолютно не потеряли темпа, все хорошо. После выходных встретились и продолжили работу. Была двусторонняя игра. Мы держим себя в форме и ждем следующий матч. Думаю, что представлять нашего соперника не нужно, это – чемпион нашей страны. Много лет они борются за нашу страну в Лиге чемпионов. Они всегда на виду и все о них все хорошо знают.

Чем «Шахтер» отличается от других соперников? Это очень хорошо сбалансированная команда, сейчас там много изменилось. Раньше было много легионеров, сейчас они в этом немного сбавили. Но, все равно, это хорошая команда, которая всегда играет в красивый и быстрый футбол. Это сплав молодежи и опыта, думаю, нас ждет хорошая игра. Чемпионы встретятся с чемпионами и матч покажет, как все будет».

Поединок «Полесье» – «Шахтер» состоится уже сегодня, 24 ноября в 19:00.

По теме:
Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»
Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги
Илья КВАСНИЦА: «В матче с Динамо мы не будем отсиживаться в обороне»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье Василий Грицук
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Футбол | 24 ноября 2023, 05:14 2
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло

Виталий улыбнулся после отличных оборонительных действий

Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Футбол | 24 ноября 2023, 12:19 1
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших страйкеров мира прямо сейчас

Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Футбол | 23.11.2023, 15:20
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Футбол | 23.11.2023, 15:25
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Футбол | 24.11.2023, 10:00
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Твёрдо за Полесье!
Ответить
0
kluchka_vova
відколи це і ВИ СТАЛИ НАЗИВАТИСЬ ЧЕМПІОНАМИ?  підсумкова таблиця покаже-хвастунець
Ответить
0
inoj
Матч гаманців
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 32
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
22.11.2023, 10:50 2
Другие виды
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
22.11.2023, 12:54 8
Футбол
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
23.11.2023, 14:59 1
Футбол
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
22.11.2023, 18:06 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем