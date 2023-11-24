Артем ШАБАНОВ: «С Шахтером Полесье может добыть положительный результат»

Защитник житомирского «Полесья» Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

«Прежде всего, в начале международной паузы отдохнули, восстановили силы. Считаю, что мы хорошо подготовились. В этот период мы смотрели матчи «Шахтера», изучали, как они играют. Для себя мы сделали выводы, как мы будем играть. Думаю, что все будет хорошо. «Шахтер» – это команда, которая хорошо контролирует мяч, имеет очень хороших скоростных футболистов на флангах, команда также очень быстро переходит из обороны в атаку.

Мне кажется, что на экваторе чемпионата еще рано подводить даже промежуточные итоги, потому что очень многое еще может измениться после зимних сборов. Начнется новая часть чемпионата и все резко может измениться. Я думаю, что мы можем получить положительный результат именно за счет коллективной игры, команды, боевого духа и хорошего настроя на матч, игры друг за друга».

Матч «Полесье» – «Шахтер» состоится 24 ноября в 19:00.