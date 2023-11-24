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  4. Артем ШАБАНОВ: «С Шахтером Полесье может добыть положительный результат»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 11:18 |
126
0

Артем ШАБАНОВ: «С Шахтером Полесье может добыть положительный результат»

Защитник «Полесья» поделился ожиданиями от матча с «Шахтером»

24 ноября 2023, 11:18 |
126
0
Артем ШАБАНОВ: «С Шахтером Полесье может добыть положительный результат»
ФК Полесье. Артем Шабанов

Защитник житомирского «Полесья» Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

«Прежде всего, в начале международной паузы отдохнули, восстановили силы. Считаю, что мы хорошо подготовились. В этот период мы смотрели матчи «Шахтера», изучали, как они играют. Для себя мы сделали выводы, как мы будем играть. Думаю, что все будет хорошо. «Шахтер» – это команда, которая хорошо контролирует мяч, имеет очень хороших скоростных футболистов на флангах, команда также очень быстро переходит из обороны в атаку.

Мне кажется, что на экваторе чемпионата еще рано подводить даже промежуточные итоги, потому что очень многое еще может измениться после зимних сборов. Начнется новая часть чемпионата и все резко может измениться. Я думаю, что мы можем получить положительный результат именно за счет коллективной игры, команды, боевого духа и хорошего настроя на матч, игры друг за друга».

Матч «Полесье» – «Шахтер» состоится 24 ноября в 19:00.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье Артем Шабанов
Источник ФК Полесье
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