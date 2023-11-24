Внучка Кварцяного: «Дедушка ищет инвесторов и хочет возродить ФК Волынь»

Фитнес-тренер женской команды харьковского «Металлиста 1925» Анастасия Кварцяна рассказала, что ее дедушка, бывший тренер «Волыни», ищет инвесторов для возрождения луцкого клуба.

«Дедушка работает председателем Волынской ассоциации футбола и развивает областной футбол. Он постоянно ищет инвесторов и хочет возродить ФК «Волынь», потому что это его второй ребенок», – рассказала Анастасия Кварцяна.

До полномасштабного вторжения россии в Украину луцкая «Волынь» выступала в Первой лиге, но на новый сезон команда не заявилась и потеряла профессиональный статус.