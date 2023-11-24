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  4. Внучка Кварцяного: «Дедушка ищет инвесторов и хочет возродить ФК Волынь»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 10:38 |
865
1

Внучка Кварцяного: «Дедушка ищет инвесторов и хочет возродить ФК Волынь»

Луцкая команда потеряла профессиональный статус в июне 2022 года

24 ноября 2023, 10:38 |
865
1
Внучка Кварцяного: «Дедушка ищет инвесторов и хочет возродить ФК Волынь»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Фитнес-тренер женской команды харьковского «Металлиста 1925» Анастасия Кварцяна рассказала, что ее дедушка, бывший тренер «Волыни», ищет инвесторов для возрождения луцкого клуба.

«Дедушка работает председателем Волынской ассоциации футбола и развивает областной футбол. Он постоянно ищет инвесторов и хочет возродить ФК «Волынь», потому что это его второй ребенок», – рассказала Анастасия Кварцяна.

До полномасштабного вторжения россии в Украину луцкая «Волынь» выступала в Первой лиге, но на новый сезон команда не заявилась и потеряла профессиональный статус.

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Волынь Луцк Виталий Кварцяный чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Віктор Коробка
Спорт Юа, куди вас несе? Ви що не розумієте, що скочуєтесь в таку жовтизну, що вже край! Невже це непосильна проблема - взяти інтерв'ю у самого Кварцяного?! Навіщо оці "онука розповіла", "жінка написала в інстаграмі", "мама ...", "садівник...", охоронець...", "повія..."?! У вас зовсім зникла повага до себе? Проте дійсно непогані пости швидко губляться у цьому мотлоху, а шукати їх, перелопачуючи купу незрозуміло чого - то може пошукати інший ресурс, більш привабливий та інформаційний? Раніш такого не було, тому я є давнім вашим читачєм. Поки що.
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