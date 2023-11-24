Миколенко – лучший игрок Эвертона в этом сезоне по версии WhoScored

24-летний защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко – лучший игрок «ирисок» в этом сезоне АПЛ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



По итогам 12 туров английского чемпионата у Миколенко самая высокая средняя оценка среди всех игроков «Эвертона» – 7.31. Виталий по этому показателю опередил ближайших преследователей Дуайта Макнила (7,01) и Джеймса Тарковски (7,00).

За восемь матчей Английской премьер-лиги Виталий Миколенко забил два гола.

Ранее сообщалось, что с футбольного клуба «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице АПЛ за нарушение финансовых правил лиги.