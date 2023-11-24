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  4. Миколенко – лучший игрок Эвертона в этом сезоне по версии WhoScored
Англия
24 ноября 2023, 10:23 |
1023
0

Миколенко – лучший игрок Эвертона в этом сезоне по версии WhoScored

У украинца самая высокая средняя оценка

24 ноября 2023, 10:23 |
1023
0
Миколенко – лучший игрок Эвертона в этом сезоне по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

24-летний защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко – лучший игрок «ирисок» в этом сезоне АПЛ по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

По итогам 12 туров английского чемпионата у Миколенко самая высокая средняя оценка среди всех игроков «Эвертона» – 7.31. Виталий по этому показателю опередил ближайших преследователей Дуайта Макнила (7,01) и Джеймса Тарковски (7,00).

За восемь матчей Английской премьер-лиги Виталий Миколенко забил два гола.

Ранее сообщалось, что с футбольного клуба «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице АПЛ за нарушение финансовых правил лиги.

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WhoScored Виталий Миколенко Эвертон Дуайт Макнил Джеймс Тарковски Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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